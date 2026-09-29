Istat, fatturato industria +1,7% a luglio in valore: ma volumi giù nel trimestre

Bene l'export (+2,3% in valore).

(Teleborsa) - A luglio 2026 il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, sale dell'1,7% in valore e dello 0,6% in volume su base congiunturale, secondo i dati diffusi dall'Istat. Il mercato interno cresce dell'1,3% in valore (-0,4% in volume), quello estero del 2,3% (+2,5% in volume). Per i servizi si registrano aumenti dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume, con il commercio all'ingrosso in calo (-0,1% in valore, -0,8% in volume) compensato dagli altri servizi (+0,5% in valore, +0,3% in volume).



Tra i raggruppamenti industriali, spicca il balzo dell'energia (+6,7%), seguita da beni strumentali (+2,4%), beni di consumo (+0,8%) e beni intermedi (+0,6%). Nel trimestre maggio-luglio, il fatturato industriale cresce in valore (+1,0%) ma cala in volume (-0,7%); i servizi salgono dello 0,6% in valore e dello 0,1% in volume.



Su base annua, corretto per gli effetti di calendario, il fatturato industriale sale del 4,8% in valore ma cala dello 0,6% in volume: il mercato interno cresce del 3,8% in valore (-2,0% in volume), quello estero del 6,7% in valore (+1,9% in volume). I servizi crescono del 3,1% in valore e dello 0,1% in volume, con il commercio all'ingrosso a +3,7% in valore ma -0,6% in volume. Su base annua l'energia registra un incremento marcato del 26,9%, seguita da beni intermedi (+5,9%) e strumentali (+4,0%), mentre i beni di consumo restano stazionari.



Prossima diffusione il 28 ottobre 2026.

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