Milano 17:15
49.776 -0,56%
Nasdaq 17:15
30.192 -1,24%
Dow Jones 17:15
51.641 -0,06%
Londra 17:15
10.720 +0,66%
Francoforte 17:15
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Borsa: Milano in flessione dello 0,54% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 49.786,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,54% alle 16:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,54% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 49.786,74 punti.
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