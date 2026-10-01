Milano 9:59
50.726 -1,26%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 9:59
10.419 -1,77%
24.880 -1,27%

Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,78%

Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 50.971,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,78%
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,78%, a quota 50.971,49 in apertura.
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