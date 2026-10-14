Eventi e scadenze del 14 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 14/10/2026

Appuntamenti:

Aperti - Confesercenti Forum 2026 - Roma, piazza del Popolo - Manifestazione di sei giorni alla quale parteciperanno esponenti di imprese, istituzioni, partiti politici, mondo economico e informazione per confrontarsi sui temi dell'economia e del futuro del Paese, con dibattiti su politica, economia, credito, lavoro, innovazione e intelligenza artificiale. Il Forum si concluderà il 14 ottobre con l'Assemblea annuale di Confesercenti, con la presentazione di dati inediti sull'andamento dei consumi, del turismo e del commercio, e la partecipazione dei Ministri Marina Elvira Calderone e Francesco Lollobrigida (da venerdì 09/10/2026 a mercoledì 14/10/2026)

Salone dell’Auto di Parigi 2026 - Paris Expo Porte de Versailles - 91ª edizione del Mondial de l'Auto Paris, il salone internazionale dedicato all'automobile, alle innovazioni del settore e alle nuove soluzioni per la mobilità, che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. All'evento partecipano costruttori e operatori del comparto, con esposizioni, conferenze e attività dedicate al pubblico (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge quest'anno a Bangkok. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Bloomberg New Economy Forum 2026 - Nuova Delhi - Forum internazionale che riunisce rappresentanti istituzionali, leader d'impresa, investitori ed esperti per discutere le principali sfide economiche e geopolitiche globali, con particolare attenzione ai cambiamenti degli equilibri economici, al commercio, alla tecnologia e alla transizione energetica. Interverrà il funzionario della Federal Reserve, Christopher J. Waller e Mario Draghi (da martedì 13/10/2026 a giovedì 15/10/2026)

Cybertech Europe 2026 - Roma, centro congressi La Nuvola - Appuntamento organizzato da Cybertech Global, dedicatoa alla cybersecurity. Riunirà rappresentanti istituzionali, imprese, esperti e startup per discutere le principali sfide e innovazioni del settore, con approfondimenti su IA, difesa informatica, protezione delle infrastrutture critiche, resilienza digitale e sicurezza europea (da martedì 13/10/2026 a mercoledì 14/10/2026)

IEG - InOut Expo - The Hospitality Community - Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Digital Innovation Forum 2026 - Villa Erba, Cernobbio - 4ª edizione del forum dedicato alle policy per l'innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale. Il tema centrale sarà "L'Europa del Fare Innovazione", con focus sul quadro normativo e industriale necessario a trasformare ricerca e investimenti in valore economico e sociale: L'evento riunisce rappresentanti istituzionali, imprese tecnologiche, università, startup e investitori (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

IIF Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Bangkok e online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Fed - Beige Book

TTG Travel Experience - Rimini - Rimini Expo Centre - 63ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Parteciperanno operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

09:00 - Giorgia Meloni - Comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo - Senato della Repubblica - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in Aula al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre

10:00 - Confindustria - Presentazione del Rapporto di Previsione – Autunno 2026 - Roma, La Lanterna - Presentazione del Rapporto di Previsione – Autunno 2026 del Centro Studi Confindustria per illustrare le nuove previsioni sull'andamento dell’economia italiana e internazionale, con un approfondimento sullo scenario macroeconomico e sulle prospettive per il sistema produttivo

13:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a colazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ed altri membri del Governo in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre

15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati

15:00 - UE - Vertice sociale trilaterale - Bruxelles - Il vertice, che riunisce le istituzioni dell'UE a livello di presidenti e le parti sociali europee a livello di alti dirigenti, avrà come tema principale "Guidare l'Europa verso il futuro". Verranno discussi, un nuovo quadro finanziario pluriennale che rafforzi la competitività delle imprese a sostegno di posti di lavoro di qualità e un mercato unico vantaggioso per lavoratori ed imprese. Il vertice sarà seguito da una conferenza stampa, che dovrebbe cominciare alle 17:15 circa

15:15 - Giorgia Meloni - Comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo - Montecitorio - Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Alle ore 10 consegna il testo del suo intervento appena svolto in Senato. Dalle 15.15 alle 19.40, discussione e votazione delle risoluzioni presentate

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Bank of America - Risultati di periodo

BlackRock - Risultati di periodo: Q3 2026

Morgan Stanley - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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