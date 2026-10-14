EDF vende la divisione per l'idrogeno pulito a Hy24, fondo sostenuto da Ardian

(Teleborsa) - Électricité de France (EDF) ha concordato la vendita della sua divisione dedicata allo sviluppo di progetti per l'idrogeno pulito in Francia e nel Regno Unito al fondo infrastrutturale Hy24, per dare priorità agli investimenti nei reattori nucleari e in altri settori energetici. Lo ha riferito Bloomberg, aggiungendo che la cessione di Hynamics dovrebbe concludersi nel primo trimestre del prossimo anno, previa approvazione delle autorità competenti.



Hynamics produce e commercializza idrogeno pulito destinato al settore dei trasporti pesanti e all'industria.



L'acquirente Hy24 è un fondo controllato congiuntamente dagli investitori di private equity Ardian e FiveT Hydrogen.



(Foto: Hcazenave | Dreamstime.com)

Condividi

```