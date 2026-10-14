Milano 17:19
49.786 -0,54%
Nasdaq 17:19
30.206 -1,19%
Dow Jones 17:19
51.646 -0,05%
Londra 17:19
10.721 +0,66%
Francoforte 17:18
25.322 +0,25%

EDF vende la divisione per l'idrogeno pulito a Hy24, fondo sostenuto da Ardian

Energia, Finanza
EDF vende la divisione per l'idrogeno pulito a Hy24, fondo sostenuto da Ardian
(Teleborsa) - Électricité de France (EDF) ha concordato la vendita della sua divisione dedicata allo sviluppo di progetti per l'idrogeno pulito in Francia e nel Regno Unito al fondo infrastrutturale Hy24, per dare priorità agli investimenti nei reattori nucleari e in altri settori energetici. Lo ha riferito Bloomberg, aggiungendo che la cessione di Hynamics dovrebbe concludersi nel primo trimestre del prossimo anno, previa approvazione delle autorità competenti.

Hynamics produce e commercializza idrogeno pulito destinato al settore dei trasporti pesanti e all'industria.

L'acquirente Hy24 è un fondo controllato congiuntamente dagli investitori di private equity Ardian e FiveT Hydrogen.

(Foto: Hcazenave | Dreamstime.com)
Condividi
```