EDF punta a realizzare 10 piccoli reattori in Europa entro il 2035, Edison coinvolta nel progetto

(Teleborsa) - Edf intende realizzare 10 reattori modulari di piccole dimensioni per la produzione di energia nucleare in Europa entro il 2035, nell'ambito di una iniziativa che coinvolge la controllata italiana Edison .



Il responsabile dello sviluppo nucleare internazionale del gruppo francese - si legge su Reuters - ha spiegato che l'intero progetto richiederebbe "decine di miliardi" di investimenti e che la costruzione di questi reattori contribuirebbe a distribuire i costi e ad essere più efficienti.



Il gruppo energetico controllato dallo Stato francese prevede di utilizzare per gli Smr una tecnologia sviluppata dalla sua controllata Nuward ed è in trattative con Polonia, Belgio e Finlandia per la possibile realizzazione di alcuni dei 10 reattori previsti dal programma.



"Il costo obiettivo per l'elettricità (proveniente dai reattori modulari di piccole dimensioni NUWARD) è di circa 100 euro per megawattora... stiamo parlando di energia programmabile, che non dovrebbe essere paragonata al costo delle energie rinnovabili, bensì a quello della produzione di energia da gas", ha dichiarato l'amministratore delegato di Edison , Nicola Monti.



Edison sarà coinvolta nella costruzione di uno dei primi 10 reattori nucleari in Italia.



La prossima settimana il governo italiano dovrebbe dare il via libero definitivo a una legge sulla produzione di energia nucleare, aprendo la strada alle centrali nucleari dopo che sono state vietate tramite referendum quasi 40 anni fa.



(Foto: Hcazenave | Dreamstime.com)

Condividi

```