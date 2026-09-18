EDF punta a realizzare 10 piccoli reattori in Europa entro il 2035, Edison coinvolta nel progetto
(Teleborsa) - Edf intende realizzare 10 reattori modulari di piccole dimensioni per la produzione di energia nucleare in Europa entro il 2035, nell'ambito di una iniziativa che coinvolge la controllata italiana Edison.
Il responsabile dello sviluppo nucleare internazionale del gruppo francese - si legge su Reuters - ha spiegato che l'intero progetto richiederebbe "decine di miliardi" di investimenti e che la costruzione di questi reattori contribuirebbe a distribuire i costi e ad essere più efficienti.
Il gruppo energetico controllato dallo Stato francese prevede di utilizzare per gli Smr una tecnologia sviluppata dalla sua controllata Nuward ed è in trattative con Polonia, Belgio e Finlandia per la possibile realizzazione di alcuni dei 10 reattori previsti dal programma.
"Il costo obiettivo per l'elettricità (proveniente dai reattori modulari di piccole dimensioni NUWARD) è di circa 100 euro per megawattora... stiamo parlando di energia programmabile, che non dovrebbe essere paragonata al costo delle energie rinnovabili, bensì a quello della produzione di energia da gas", ha dichiarato l'amministratore delegato di Edison, Nicola Monti.
Edison sarà coinvolta nella costruzione di uno dei primi 10 reattori nucleari in Italia.
La prossima settimana il governo italiano dovrebbe dare il via libero definitivo a una legge sulla produzione di energia nucleare, aprendo la strada alle centrali nucleari dopo che sono state vietate tramite referendum quasi 40 anni fa.
(Foto: Hcazenave | Dreamstime.com)
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