Milano 16:01
51.404 -0,77%
Nasdaq 16:01
30.588 +0,82%
Dow Jones 16:01
51.385 +0,07%
Londra 16:01
10.623 -0,13%
Francoforte 16:01
25.276 -0,49%

Francoforte: andamento sostenuto per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Zalando
Rialzo marcato per la società che vende calzature e moda online, che tratta in utile del 2,88% sui valori precedenti.
Condividi
```