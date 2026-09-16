Ansaldo Green Tech completa a Genova la linea per la produzione su larga scala di stack per elettrolizzatori AEM

(Teleborsa) - Ansaldo Green Tech ha completato presso il proprio stabilimento di Genova la nuova linea di produzione ad alto volume di stack per elettrolizzatori AEM (Anion Exchange Membrane). Con una capacità produttiva superiore a 300 MW all’anno, l’impianto rappresenta un passo significativo nell’industrializzazione della tecnologia per elettrolizzatori sviluppata da Ansaldo Green Tech, rafforzando la presenza industriale del Gruppo Ansaldo Energia nelle tecnologie energetiche emergenti e sostenendo la crescita della filiera europea dell’idrogeno.



La linea produttiva è stata realizzata nell’ambito del progetto "Turnkey Electrochemical Plants for H2 Production", sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal programma europeo IPCEI Hydrogen. L’iniziativa nel suo complesso beneficia di oltre 300 milioni di euro di finanziamenti pubblici destinati allo sviluppo e alla produzione industriale di elettrolizzatori AEM. Il progetto sta generando opportunità occupazionali per il Gruppo.



Gli elettrolizzatori AEM di Ansaldo Green Tech sono progettati per operare in modo efficiente in abbinamento alle fonti di energia rinnovabile, adattandosi alle variazioni della produzione elettrica e garantendo la generazione di idrogeno in pressione. Basata su un’architettura modulare, l’offerta spazia da una soluzione containerizzata da 1 MW, in grado di produrre circa 500 kg di idrogeno al giorno, fino a sistemi multi-MW basati su un’architettura aperta, capaci di fornire idrogeno verde per applicazioni industriali su larga scala.



"Il completamento della linea di produzione ad alto volume dimostra il nostro impegno nel trasformare l’innovazione in capacità industriale", ha dichiarato Vittorio Olcese, Amministratore Delegato di Ansaldo Green Tech. "Questo risultato crea le basi per aumentare la produzione di elettrolizzatori sviluppati in Italia e rafforza il nostro contributo alla crescita di un’industria europea dell’idrogeno competitiva".



Le attività di collaudo e ottimizzazione proseguiranno nei prossimi mesi in vista dell’avvio della produzione industriale.





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