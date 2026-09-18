Aegean sarebbe pronta a prendere il controllo di Volotea

(Teleborsa) - Aegean sarebbe pronta a diventare l'azionista di controllo di Volotea, nel cui capitale è entrata nel 2024 arrivando ad acquisire una quota del 20% nell'anno in corso. La compagnia aerea greca parteciperebbe con 9,5 milioni di euro all'aumento di capitale di 15 milioni di euro ottenuto dalla conversione di 56 milioni di euro di debito di Volotea in azioni. Nonostante l'utile operativo 47,4 milioni di euro e in crescita del 41%, nel 2025 Volotea ha registrato una perdita netta di 64 milioni di euro.

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