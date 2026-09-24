Porto Aviation Group, redditività positiva nel semestre. Alberto Rodolfo Porto: “Guardiamo al futuro con serenità”

(Teleborsa) - Il primo semestre
2026 evidenzia il mantenimento della performance economica e finanziaria di Porto Aviation Group
, con un Valore della Produzione
pari a Euro 2,9 milioni. L’EBITDA
positivo per Euro 371mila segna una flessione dell’11,7% rispetto al dato del 2025, sovraperformando l’andamento in netto calo dei mercati di riferimento. Tale risultato sconta parzialmente l’assenza del contributo statale ricevuto nell’anno 2025".
Il Risultato Netto
, positivo per Euro 126 mila, conferma la capacità della Società di mantenere una redditività positiva nel periodo, testimoniando la sostenibilità del modello industriale. La Posizione Finanziaria Netta
, negativa (cassa netta) per Euro 1,12 milioni, riflette una struttura patrimoniale solida e in equilibrio, mentre il backlog di 14 velivoli, a fronte di 10 unità consegnate nel semestre,
offre elevata visibilità sui ricavi futuri e costituisce una solida base per la crescita futura. Questi risultati, si legge nella nota dei conti, confermano la capacità della Società di coniugare redditività, solidità finanziaria e prospettive di sviluppo, ponendo Porto Aviation Group in una posizione favorevole per consolidare la propria leadership nel settore dell’aviazione leggera, capace di affrontare le avversità dei mercati in cui opera.Alberto Rodolfo Porto
, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, ha commentato: “I risultati del primo semestre 2026 confermano la stabilità della Porto Aviation Group
. La posizione finanziaria netta stabile, unitamente a un patrimonio netto che copre il fabbisogno degli investimenti, garantisce continuità e ci permette di continuare a guardare al futuro con serenità e visione strategica
, nonostante la considerevole deflessione del mercato UE e, se pure in misura inferiore, anche del mercato statunitense che comunque è stato compensato dai nuovi contratti instaurati nell’ambito dell’addestramento militare. Porto Aviation Group continuerà ad investire in innovazione e sviluppo, per rafforzare ulteriormente la sua leadership nel settore dell’aviazione leggera e consolidare la fiducia dei suoi clienti e partner, anche a livello internazionale. In questa direzione si inserisce l’acquisizione di un hangar in High Flying Hangars Nevada attualmente in fase di costruzione".