Londra: andamento sostenuto per Weir Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che lievita del 2,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Weir Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Weir Group rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Weir Group evidenzia un declino dei corsi verso area 25,79 sterline con prima area di resistenza vista a 26,31. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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