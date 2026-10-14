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Londra: nuovo spunto rialzista per British Land

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per British Land
Avanza la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, che guadagna bene, con una variazione del 2,35%.
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