Londra: in calo Land Securities Group

(Teleborsa) - Pressione sulla società immobiliare inglese , che tratta con una perdita del 2,37%.



Lo scenario su base settimanale di Land Securities Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Land Securities Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,938 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,053. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,897.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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