Invito all'acquisto per British Land
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Bene la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, tra i componenti del FTSE 100, con un rialzo dell'1,32%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di British Land presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 3,984 sterline, con stop loss individuato in area 3,798 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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