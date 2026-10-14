Londra: scambi in positivo per Tritax Big Box REIT

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del REIT britannico specializzato in magazzini logistici , con una variazione percentuale dell'1,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Tritax Big Box REIT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,11%, rispetto a +1,37% del principale indice della Borsa di Londra ).





Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,435 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,463. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,492.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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