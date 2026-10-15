Invito all'acquisto per Tritax Big Box REIT

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Bene il REIT britannico specializzato in magazzini logistici , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,84%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 1,436 sterline, con stop loss calcolato a quota 1,352 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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