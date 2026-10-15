Milano 11:56
49.596 -0,32%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 11:56
10.786 +0,57%
Francoforte 11:55
25.203 -0,38%

Invito all'acquisto per Tritax Big Box REIT

Finanza
Invito all'acquisto per Tritax Big Box REIT
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Bene il REIT britannico specializzato in magazzini logistici, tra i componenti del FTSE 100, con un rialzo dello 0,84%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 1,436 sterline, con stop loss calcolato a quota 1,352 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```