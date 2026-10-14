Ministro Mazzi al TTG di Rimini: turismo, crescita e innovazione al centro della strategia italiana

(Teleborsa) - In occasione dell’apertura della 63esima edizione di TTG Travel Experience a Rimini, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha sottolineato il ruolo centrale della manifestazione per i professionisti del settore e per l’analisi delle nuove tendenze. Il tema di quest’anno, 'EXIST', invita a rimettere la persona al centro del viaggio, valorizzando esperienze autentiche che la tecnologia può rendere più accessibili, sostenibili e coinvolgenti, senza sostituirle.



Il ministro ha evidenziato i risultati raggiunti dal turismo italiano, attribuendoli al lavoro congiunto di imprese, operatori e istituzioni. Secondo i dati citati da Mazzi, l’Italia ha registrato 535,5 milioni di presenze, mentre nel 2025 la spesa turistica ha raggiunto 57 miliardi di euro, con un surplus della bilancia dei pagamenti pari a 22,7 miliardi. Anche il 2026 conferma il trend positivo: a settembre, rispetto allo stesso mese del 2025, gli arrivi sono aumentati del 4,9% e le presenze del 5%, con una crescita più marcata della componente straniera. Rispetto a settembre 2024, gli arrivi risultano in aumento del 13% e le presenze del 10,4%.



Il turismo rappresenta oggi oltre il 13% del PIL italiano e conta 3,3 milioni di occupati, in crescita dell’11% rispetto all’inizio dell’attuale esecutivo. Mazzi ha ricordato gli oltre 4 miliardi di euro investiti dal Governo, di cui 2 miliardi provenienti dal PNRR, per sostenere un settore sempre più strategico, digitale e sostenibile.



Tra le priorità indicate figurano la destagionalizzazione dei flussi, la valorizzazione delle aree interne, dei piccoli Comuni, dei borghi, della montagna e dei cammini, oltre allo sviluppo del turismo open air. Il ministro ha richiamato anche le misure a sostegno dei lavoratori, tra cui la detassazione delle mance al 5%, i bonus per il lavoro notturno e festivo e i 120 milioni di euro destinati alla realizzazione di 63mila posti letto per il personale del comparto.



Sul fronte digitale e della trasparenza, Mazzi ha valorizzato il ruolo del portale Italia.it, che ha registrato 23 milioni di visite tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, e gli strumenti di contrasto all’abusivismo, tra cui la Banca dati delle strutture ricettive e il Codice identificativo nazionale (CIN). Ha inoltre ricordato la riforma delle guide turistiche, il potenziamento del Tax Free e gli interventi per sostenere la competitività delle imprese.



Guardando al futuro, il ministro ha indicato come obiettivi il miglioramento della qualità dell’offerta, l’accompagnamento delle imprese nella trasformazione digitale, gli investimenti nella formazione e il rafforzamento del rapporto con le comunità locali. In questa prospettiva si inserisce anche lo Spazio Italia, realizzato da Enit all’interno della fiera, per valorizzare il patrimonio nazionale e promuovere una visione innovativa del turismo italiano.



Il confronto avviato al TTG proseguirà sabato 17 ottobre al Tempio di Venere, a Roma, con un evento promosso dal Ministero del Turismo, dedicato alle molteplici dimensioni del settore: cultura, ospitalità, innovazione, lavoro, impresa e benessere.



Mazzi ha concluso sottolineando il valore del turismo come strumento di sviluppo condiviso "Il turismo è la capacità di trasformare la bellezza della nostra Nazione in valore, l’identità italiana in sviluppo e ogni viaggio in un’opportunità di crescita condivisa".

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