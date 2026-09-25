Generali nella Top 20 delle migliori aziende al mondo

(Teleborsa) - Generali è stata inclusa nella classifica World's Best Companies 2026, realizzata da TIME e Statista, posizionandosi al 18° posto a livello mondiale. Il risultato colloca il Gruppo nella top 20 globale, confermandolo come la realtà italiana meglio classificata e tra i principali operatori assicurativi presenti nella graduatoria.



Il riconoscimento testimonia la capacità di Generali di coniugare crescita, innovazione e creazione di valore nel lungo termine, facendo leva su un modello di business sostenibile e orientato alle esigenze di clienti, dipendenti, investitori e comunità. Il Gruppo continua, infatti, a perseguire i propri obiettivi strategici ponendo al centro persone, responsabilità e sostenibilità, elementi fondamentali per affrontare un contesto globale in continua evoluzione.



La classifica World's Best Companies 2026 prende in esame 1.000 aziende a livello globale e si basa su tre criteri di valutazione: soddisfazione dei dipendenti, crescita dei ricavi e trasparenza nelle pratiche di sostenibilità. Il ranking combina dati di mercato, valutazioni ESG e i risultati di un'ampia indagine internazionale che ha coinvolto circa 200.000 dipendenti in oltre 50 Paesi, insieme a dati finanziari ed ESG raccolti e valutati da Statista.



L'inclusione di Generali nella Top 20 mondiale assume particolare rilievo in una graduatoria che valuta aziende appartenenti a diversi settori e aree geografiche. Il riconoscimento conferma la capacità del Gruppo di mantenere elevati standard di performance, investendo al tempo stesso nelle proprie persone, nell'innovazione e in un modello di sviluppo sostenibile. Un approccio che continua a guidare l’esecuzione della strategia Lifetime Partner 27: Driving Excellence.

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