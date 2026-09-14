Lusso, Urso: manifattura artigiana italiana non ha eguali nel mondo

(Teleborsa) - "Il Premio Maestri d'Eccellenza è un appuntamento che conferma quanto l'Italia sappia custodire e rinnovare un patrimonio che non ha eguali al mondo: quello della manifattura artigiana di lusso", ha scritto su X il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, commentando l'assegnazione del premio. "Una risorsa fatta di stile e cultura, ma anche della capacità del nostro Paese di essere riconosciuto all'estero come unico, come dimostra il peso delle nostre esportazioni, che rappresentano uno dei motori della nostra economia".



Il ministro ha espresso "la più sincera ammirazione" ai vincitori delle tre categorie: Carlo Colombo di Tessitura La Colombina, come Maestro Artigiano d'Eccellenza; Lorenzo Seghezzi, come Maestro Emergente Artigiano d'Eccellenza; e Mirei Monticelli, come Maestro dell'Innovazione d'Eccellenza. "Sono la sintesi perfetta di ciò che rende unico il Made in Italy: la capacità di tenere insieme tradizione e innovazione, materia e visione, radici e futuro", ha aggiunto Urso, sottolineando l'impegno del Governo su questa "catena del valore".



Sul fronte delle politiche settoriali, il ministro ha ricordato il lavoro sul ricambio generazionale, gli ITS Academy come "leva strategica per rispondere al bisogno di professionalità del settore" e la legge Pmi, definita "un risultato atteso da ben più di dieci anni", con misure per crescita, innovazione e accesso al credito per micro, piccole e medie imprese e artigianato.



Urso ha inoltre evidenziato l'estensione della protezione del marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) ai prodotti artigianali e industriali, "riconoscendo così il valore del legame tra qualità, territorio, competenze e tradizione".



Sul fronte europeo, il ministro ha richiamato l'alleanza con la Francia, "con cui condividiamo un unico ecosistema industriale integrato", nata dal lavoro preparatorio per il vertice bilaterale di Antibes del 25 giugno scorso. Tra i risultati concreti, Urso ha citato "il dazio doganale fisso di 3 euro, entrato in vigore nell'Unione europea dal 1° luglio, sui pacchi di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra UE", misura voluta da Roma e Parigi "per contrastare l'ultra fast fashion e proteggere i nostri consumatori e le nostre imprese da forme di concorrenza sleale".

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