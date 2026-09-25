Piano Mattei: Roma rafforza il suo ruolo di hub per gli investimenti verso l'Africa

(Teleborsa) - A margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e l'Amministratore dell'UNDP Alexander De Croo si sono incontrati per sancire un duplice e importante risultato: il rafforzamento del Centro UNDP di Roma e l'avvio del processo di trasferimento nella Capitale italiana delle funzioni di headquarter dell'UNCDF, il Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo del capitale.



L'UNCDF è l'Agenzia ONU che sostiene le Nazioni più fragili attraverso strumenti di finanza innovativa — capitale di rischio, garanzie e strumenti misti pubblico-privati — capaci di mobilitare investimenti laddove i canali di finanziamento tradizionali faticano ad arrivare.



Il risultato è il frutto del lavoro comune portato avanti dalla Struttura di Missione per il Piano Mattei presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un obiettivo che risponde alla strategia delineata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei mesi scorsi: fare di Roma l'hub europeo per gli investimenti in Africa, in sinergia con la Strategia Global Gateway dell'Unione Europea.



Il rafforzamento del Centro UNDP e il trasferimento delle funzioni di sede dell'UNCDF a Roma consentiranno, infatti, un ulteriore potenziamento delle attività e delle iniziative e delle collaborazioni già in essere tra UNDP e le diverse Amministrazioni italiane e permetteranno di estendere l'azione anche ai contesti più fragili e alle economie emergenti, a beneficio di uno sviluppo sempre più ampio e condiviso.



Il rafforzamento della presenza di UNDP e UNCDF a Roma consolida ulteriormente le collaborazioni a livello internazionale in materia di cooperazione allo svluppo nel quadro del Piano Mattei e rafforza l'architettura della finanza per gli investimenti, ampliandone i portafogli operativi e gli strumenti disponibili.

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