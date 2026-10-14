OPA Haiki+, SG Holding acquista 1,84 milioni di azioni da Sostenya: con i concertisti sale al 70,61%

(Teleborsa) - SG Holding, promotrice dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Haiki+ , ha comunicato di aver acquistato "al di fuori di una sede di negoziazione" 1.844.396 azioni ordinarie della società da Sostenya Group, persona che agisce di concerto con l'offerente. La comunicazione è stata diffusa ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti Consob.



Dopo gli acquisti, SG Holding detiene individualmente 82.841.188 azioni, pari a circa il 64,18% del capitale di Haiki+. Insieme alle persone che agiscono di concerto, il totale sale a 90.872.155 azioni, pari a circa il 70,397%.



A queste si aggiungono le adesioni all'offerta comunicate il 9 ottobre: 275.432 azioni, pari allo 0,21% del capitale. Considerandole, l'offerente e i concertisti arrivano a 91.147.587 azioni, circa il 70,61% del capitale (69,00% in caso di integrale esercizio dei warrant, fully diluted).



SG Holding e le persone che agiscono di concerto "si riservano il diritto di acquistare ulteriori azioni di Haiki+ al di fuori dell'offerta, nel rispetto della normativa applicabile". L'offerta sarà effettuata con la pubblicazione del documento di offerta, dopo l'approvazione della Consob, che conterrà la descrizione completa di termini, condizioni e modalità di adesione..

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