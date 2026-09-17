Beretta Holding lancia OPA su Sturm, Ruger & Company e sale al 25% del capitale

(Teleborsa) - Beretta Holding, società con sede in Lussemburgo produttrice di armi leggere e munizioni, fondata negli anni '90 ed oggi a capo di un gruppo globale e diversificato che controlla oltre 50 società, ha lanciato un’OPA su 2.400.184 azioni Sturm, Ruger & Company , pari a circa il 15% del capitale.



Il corrispettivo offerto è pari a 44,80 dollari per azione e rappresenta un premio di circa il 21% rispetto al prezzo di chiusura delle Azioni di ieri, 16 settembre 2026, ultimo giorno di negoziazione prima dell'inizio dell'OPA. L’OPA si concluderà, salvo proroghe, il 15 ottobre.



Con questa offerta, Beretta salirà a circa il 25% del capitale di Sturm Ruger e potrà nominare 2 membri indipendenti nel Board dell'azienda americana. Le nomine saranno formalizzate nelle prossime settimane.



"Il nostro investimento in Ruger, uno dei produttori più iconici e rispettati del settore, rappresenta una tappa importante per Beretta Holding, in quanto costituisce il nostro primo investimento in una società quotata in Borsa. Questo investimento riflette l’evoluzione del nostro Gruppo, che oggi comprende un portafoglio globale di oltre 50 società, e rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della nostra presenza negli Stati Uniti", ha commentato Pietro Gussalli Beretta, Presidente e CEO di Beretta Holding.



Nel 2025, il Gruppo ha realizzato un fatturato di 1,68 miliardi di euro con un EBITDA di 254 milioni ed ha oltre 6.000 dipendenti. Il fatturato di Beretta Holding è bilanciato fra settore civile (cacciatori e sportivi - circa il 60% del fatturato della Holding) e settore Difesa (circa 40% del fatturato della Holding). Suddiviso per area geografica il fatturato conta: Europa al 55%, Nord America al 32% e resto del mondo al 12%.





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