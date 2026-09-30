Haiki+, valore della produzione in crescita a 152 milioni ma margini in calo e perdita nel semestre

(Teleborsa) - Haiki+ , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella filiera dell'economia circolare, dalla raccolta e trattamento dei rifiuti fino al recupero e alla valorizzazione della materia, ha chiuso il primo semestre 2026 con un valore della produzione in crescita del 16,7% a 152,3 milioni di euro, grazie al pieno contributo della divisione Metals, acquisita a luglio 2025. L'EBITDA adjusted è però sceso a 20,4 milioni, per il minor contributo della divisione Mines, mentre il risultato netto consolidato è negativo per 0,9 milioni, rispetto all'utile di 1,8 milioni dello stesso periodo del 2025.



I risultati



Il valore della produzione si è attestato a 152,3 milioni di euro, rispetto ai 130,6 milioni del primo semestre 2025. La divisione Metals, attiva nel recupero del piombo secondario e nella produzione di leghe, ha contribuito con 58,9 milioni. Haiki Cobat ha registrato ricavi per 44,3 milioni (49 milioni), la divisione Mines per 31,4 milioni (52,5 milioni), Recycling per 19,3 milioni, stabile, ed Electrics per 17,4 milioni (13 milioni), grazie ai maggiori volumi trattati.



L'EBITDA adjusted è pari a 20,4 milioni di euro, contro i 24,1 milioni dell'anno precedente, con un margine sceso dal 18,4% al 13,4%. Il calo riflette soprattutto il dimezzamento del contributo della divisione Mines, scesa a 11,2 milioni dai 22,1 milioni di un primo semestre 2025 caratterizzato da una redditività particolarmente elevata nello smaltimento finale, solo in parte compensato dai 5,6 milioni della divisione Metals. L'EBIT è negativo per 3,5 milioni (vs +7,7 milioni), anche per i maggiori ammortamenti legati all'ampliamento della base industriale, mentre il risultato netto consolidato si attesta a -0,9 milioni (vs +1,8 milioni), con una perdita di pertinenza del gruppo di 2,1 milioni.



L'indebitamento finanziario netto adjusted è salito a 113,8 milioni di euro, rispetto ai 108,7 milioni di fine 2025, per l'assorbimento di capitale circolante e gli investimenti del periodo, pari a 13 milioni. Ad aprile il gruppo ha perfezionato un rifinanziamento in pool da 91 milioni, allungando la durata del debito e migliorandone il costo prospettico.



Il commento del CEO



"Il primo semestre del 2026 sancisce il consolidamento del nuovo perimetro del Gruppo. L'integrazione a regime di realtà come Haiki Metals ha impresso un'accelerazione fondamentale alla dimensione e al rinnovato mix industriale del Gruppo, portando il valore della produzione a 152 milioni di euro - ha dichiarato Giovanni Rosti, Amministratore Delegato di Haiki+ - La marginalità operativa lorda espressa nel periodo di 20 milioni euro, seppure in riduzione rispetto al primo semestre, evidenzia la reale e strutturale capacità del nostro business di generare redditività ricorrente, mentre prosegue il nostro impegno per massimizzare l'efficienza e portare a pieno regime la capacità dei nostri impianti nelle diverse divisioni. Un solido andamento operativo in aumento già nel secondo semestre ci vede in traiettoria con i target economici fissati per il 2026 e in linea con il percorso di crescita tracciato dal piano industriale al 2028".



L'outlook



Dopo la fase di ampliamento del perimetro, il gruppo si concentrerà su integrazione, efficientamento e valorizzazione degli asset acquisiti, in linea con il Piano di Sviluppo 2026-2028, che punta sulla crescita delle attività di riciclo e recupero di materia, sull'innovazione tecnologica e sul rafforzamento della generazione di cassa. Le priorità per il resto dell'anno saranno il miglioramento dell'efficienza e dei margini, la saturazione della capacità produttiva, il contenimento dei costi e le sinergie tra le società del gruppo. Tra le iniziative, la divisione Metals lavorerà all'ottimizzazione dei processi di trattamento delle batterie esauste, mentre la divisione Recycling punterà anche sul nuovo impianto per il riciclo dei rifiuti tessili IGERS, operativo dal quarto trimestre.

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