Parigi: andamento sostenuto per Engie

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Engie subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di medio periodo di Engie ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23,61 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24,11, mentre il primo supporto è stimato a 23,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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