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Parigi: andamento sostenuto per Engie

Migliori e peggiori
Parigi: andamento sostenuto per Engie
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Engie subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di medio periodo di Engie ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23,61 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24,11, mentre il primo supporto è stimato a 23,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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