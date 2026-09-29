Terna perfeziona cessione asset trasmissione di energia elettrica del Gruppo in Perù

Valore dell’operazione pari a circa 15 milioni di dollari

(Teleborsa) - In esecuzione dell’accordo firmato il 26 febbraio 2026, Terna Plus e Rete, società del Gruppo Terna , hanno perfezionato martedì il closing per la cessione a Engie Transmisiòn Perù, società del Gruppo Engie , del 100% di Terna Peru, titolare di una linea elettrica a 138 kV della lunghezza complessiva di circa 132 km, che collega le stazioni elettriche di Aguaytia e Pucallpa, nella regione peruviana di Ucayali, per un valore dell’operazione pari a circa 15 milioni di dollari.

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