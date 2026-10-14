Milano 17:30
49.804 -0,51%
Nasdaq 17:34
30.158 -1,35%
Dow Jones 17:34
51.651 -0,04%
Londra 17:29
10.730 +0,75%
Francoforte 17:30
25.322 +0,25%

Parigi: positiva la giornata per Engie

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Engie
Bene il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, con un rialzo dell'1,82%.
Condividi
```