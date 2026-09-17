Milano 9:24
52.285 +0,61%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
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Londra 9:24
10.782 +0,88%
25.725 +0,73%

Indicazioni rialziste per Engie

Finanza
Indicazioni rialziste per Engie
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Seduta decisamente positiva per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, parte del CAC40, che ha terminato in rialzo dell'1,95%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 24,07 Euro, con stop loss posto a quota 22,67 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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