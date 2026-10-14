Remind, Burlando: sovranità digitale europea tra interoperabilità e cooperazione nazionale

(Teleborsa) - "La sovranità digitale e finanziaria europea non si costruisce sostituendo le capacità dei singoli Paesi, ma mettendole in connessione: deve essere la somma delle sovranità nazionali e della loro capacità di collaborare. Nei pagamenti significa disporre di infrastrutture nazionali ed europee solide e sicure e garantite la loro interoperabilità totale per raggiungere una scala adeguata. La sicurezza, infatti, non consiste soltanto nel prevenire frodi e attacchi cyber, ma nel garantire che, anche se un’infrastruttura esterna non fosse disponibile, il sistema europeo possa continuare a funzionare. Collegare le eccellenze nazionali significa quindi rafforzare autonomia, resilienza e competitività dell’Europa". Lo ha dichiarato Fabrizio Burlando Amministratore Delegato Bancomat durante il Forum Italiano Innovazione e Sostenibilità 2026, intitolato "Innovazione e Sostenibilità al centro delle Politiche Nazionali", organizzato a Roma da Remind.

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