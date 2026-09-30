Nasce la European Network for Payments per l'interoperabilità dei pagamenti

Entrano nel network BANCOMAT, Bizum, EPI/Wero, SIBS-MB WAY e Vipps MobilePay. La newco presentata oggi alla stampa compie un passo verso la sovranità europea nei pagamenti digitali

(Teleborsa) - E' nata l'European Network for Payments (ENP), newco in cui hanno fatto ingresso i principali operatori del settore dei pagamenti digitali: BANCOMAT, Bizum, EPI Company/Wero, SIBS-MB WAY e Vipps MobilePay. I cinque partner fondatori parteciperanno alla società con quote paritetiche e collaboreranno alla definizione dell’evoluzione tecnica dell’infrastruttura, nonché all’ampliamento delle funzionalità e all’eventuale ingresso di ulteriori soluzioni di pagamento europee.



La società congiunta di nuova costituzione, con sede a Madrid, è stata costituita con l’obiettivo di gestire e sviluppare l’interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento degli operatori aderenti all’iniziativa. La nuova entità avrà il compito di realizzare e gestire l’hub comune di interoperabilità previsto dal Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto dai partner fondatori nel febbraio 2026. La mission sarà quella di collegare le diverse soluzioni di pagamento aderenti con un’infrastruttura tecnica e operativa comune, basata su standard europei e sui pagamenti istantanei account-to-account.



La costituzione di ENP rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso. I partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra Paesi europei, sia tra persone (peer-to-peer), sia nei negozi fisici e online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente.



Nel loro insieme, le soluzioni coinvolte raggiungono oggi circa 130 milioni di utenti in 13 Paesi europei, coprendo oltre il 70% della popolazione dell’Unione Europea e della Norvegia, e garantendo fin da subito una significativa massa critica e un’ampia copertura del mercato per consumatori ed esercenti.



Le soluzioni partecipanti e ENP stanno ora lavorando alla realizzazione dell’assetto operativo definitivo. Il piano di implementazione prevede una progressiva introduzione dei servizi, dai pagamenti transfrontalieri tra persone per arrivare in una fase successiva all’estensione sui pagamenti online e presso i punti vendita fisici (POS).



"Collegando soluzioni nazionali già consolidate all’interno di un quadro comune, rendiamo possibile un’esperienza di pagamento transfrontaliera semplice e immediata, valorizzando al tempo stesso la fiducia, la prossimità e le specificità sviluppate nei singoli mercati", ha dichiarato Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di BANCOMAT, aggiungendo che per la società "questa iniziativa esprime una priorità strategica chiara: contribuire allo sviluppo di un modello europeo scalabile, capace di coniugare innovazione, interoperabilità e resilienza e di rafforzare il ruolo centrale delle banche e delle infrastrutture europee nel futuro dei pagamenti digitali”, ha concluso Burlando.

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