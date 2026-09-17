Moderati guadagni per Milano e le altre borse europee con il calo del petrolio

(Teleborsa) - Seduta all'insegna dei moderati guadagni
per il FTSE MIB
e gli altri eurolistini.
Il clima beneficia del calo del petrolio
che contribuisce a sostenere l'ottimismo sulla possibilità di tenere sotto controllo l'inflazione. Il tutto mentre gli operatori stanno metabolizzando gli annunci di ieri sera della Federal Reserve
che, all'unanimità e come ampiamente previsto, ha alzato i tassi di 25 punti base portandoli al 3,75-4%
e lasciato intendere che potrebbe esserci un ulteriore rialzo
prima della fine dell'anno.
Focus ora sulla Bank of England
che oggi pomeriggio dovrebbe mantenere i tassi invariati e sulla Bank of Japan
di domani per la quale gli analisti si attendono un rialzo di 25 punti base.
Dall'agenda macro, si è confermata in aumento l'inflazione dell'Eurozona
del mese di agosto 2026. Secondo l'EUROSTAT, i prezzi al consumo
segnano un +3,2% su base tendenziale
, inferiore al +3,3% della stima preliminare, rispetto al +2,9% rilevato nel mese precedente. Su base mensile, si registra un incremento dello 0,4%, rispetto al +0,2% del mese precedente.Depurata dalle componenti più volatili
, si è confermata al 2,4% su base annua, come da preliminare, ma meno del 2,5% del mese precedente. La variazione mensile è del +0,2%, come da preliminare, contro il dato invariato del mese prima.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,148. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dell'1,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,98%) si attesta su 101,4 dollari per barile.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +87 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,40%. Tra gli indici di Eurolandia
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,60%, giornata moderatamente positiva per Londra
, che sale di un frazionale +0,55%, e seduta senza slancio per Parigi
, che riflette un moderato aumento dello 0,26%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,50%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 54.803 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,82%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,98%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, tonica Moncler
che evidenzia un bel vantaggio del 2,99%.
In luce Brunello Cucinelli
, con un ampio progresso del 2,12%.
Andamento positivo per Fincantieri
, che avanza di un discreto +2,08%.
Ben comprata Poste Italiane
, che segna un forte rialzo del 2,06%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -0,73%.
Sostanzialmente debole Campari
, che registra una flessione dello 0,56%.
Si muove sotto la parità Inwit
, evidenziando un decremento dello 0,53%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, NewPrinces
(+5,59%), Danieli
(+4,90%), Reply
(+2,89%) e Brembo
(+2,76%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pharmanutra
, che prosegue le contrattazioni a -4,40%.
Preda dei venditori Ferragamo
, con un decremento dell'1,74%.
Si concentrano le vendite su Webuild
, che soffre un calo dell'1,70%.
Contrazione moderata per Garofalo Health Care
, che soffre un calo dell'1,49%.