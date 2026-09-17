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Moderati guadagni per Milano e le altre borse europee con il calo del petrolio

La seduta

Commento, Finanza, Spread
Moderati guadagni per Milano e le altre borse europee con il calo del petrolio
(Teleborsa) - Seduta all'insegna dei moderati guadagni per il FTSE MIB e gli altri eurolistini.

Il clima beneficia del calo del petrolio che contribuisce a sostenere l'ottimismo sulla possibilità di tenere sotto controllo l'inflazione. Il tutto mentre gli operatori stanno metabolizzando gli annunci di ieri sera della Federal Reserve che, all'unanimità e come ampiamente previsto, ha alzato i tassi di 25 punti base portandoli al 3,75-4% e lasciato intendere che potrebbe esserci un ulteriore rialzo prima della fine dell'anno.

Focus ora sulla Bank of England che oggi pomeriggio dovrebbe mantenere i tassi invariati e sulla Bank of Japan di domani per la quale gli analisti si attendono un rialzo di 25 punti base.

Dall'agenda macro, si è confermata in aumento l'inflazione dell'Eurozona del mese di agosto 2026. Secondo l'EUROSTAT, i prezzi al consumo segnano un +3,2% su base tendenziale, inferiore al +3,3% della stima preliminare, rispetto al +2,9% rilevato nel mese precedente. Su base mensile, si registra un incremento dello 0,4%, rispetto al +0,2% del mese precedente.

Depurata dalle componenti più volatili, si è confermata al 2,4% su base annua, come da preliminare, ma meno del 2,5% del mese precedente. La variazione mensile è del +0,2%, come da preliminare, contro il dato invariato del mese prima.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,148. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,98%) si attesta su 101,4 dollari per barile.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +87 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,40%.

Tra gli indici di Eurolandia piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,60%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,55%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,26%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,50%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 54.803 punti.

Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,82%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star (+0,98%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, tonica Moncler che evidenzia un bel vantaggio del 2,99%.

In luce Brunello Cucinelli, con un ampio progresso del 2,12%.

Andamento positivo per Fincantieri, che avanza di un discreto +2,08%.

Ben comprata Poste Italiane, che segna un forte rialzo del 2,06%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -0,73%.

Sostanzialmente debole Campari, che registra una flessione dello 0,56%.

Si muove sotto la parità Inwit, evidenziando un decremento dello 0,53%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, NewPrinces (+5,59%), Danieli (+4,90%), Reply (+2,89%) e Brembo (+2,76%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pharmanutra, che prosegue le contrattazioni a -4,40%.

Preda dei venditori Ferragamo, con un decremento dell'1,74%.

Si concentrano le vendite su Webuild, che soffre un calo dell'1,70%.

Contrazione moderata per Garofalo Health Care, che soffre un calo dell'1,49%.
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