Chiusura incerta per i listini europei con Milano debole

Restano timori di inflazione

(Teleborsa) - Chiusura incerta per i listini europei. A Wall Street, l' S&P-500 prosegue le contrattazioni in calo.



Lagarde, "prospettive inflazione 2027-28 più elevate di quanto atteso pochi mesi fa"

Focus sull'intervento della presidente della BCE che, durante un'audizione al Parlamento europeo, ha affermato che: "Le prospettive di inflazione nel 2027-2028 saranno più elevate di quanto atteso pochi mesi fa, prevalentemente a seguito di rincari dei prezzi dell'energia. Ma al momento non vediamo indicazioni che questi aumenti dell'energia si stiano trasferendo sulle dinamiche salariali. La crescita economica è stata resiliente". "Questo significa che restiamo in una situazione mediana per la politica monetaria. Da un lato lo shock è troppo ampio per poter guardare oltre, dall'altro riteniamo che una risposta misurata sia appropriata per tenere l'inflazione sotto controllo".

Le divergenze Iran-USA spingono il petrolio Lo stallo tra Stati Uniti e Iran ha fatto aumentare i prezzi del petrolio alimentando i timori di inflazione e di ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.



I dati macro Il saldo commerciale italiano con i Paesi extra-UE è migliorato a livello tendenziale ad agosto, facendo registrare un avanzo di 2 miliardi di euro rispetto al surplus di 1,878 miliardi nello stesso mese del 2025, secondo i dati Istat, che indica esportazioni in aumento del 16,1% su anno e importazioni del 17,2%.



Gli importanti appuntamenti macro dei prossimi giorni, che culmineranno con il job report USA, dovrebbero fornire ulteriori segnali utili a determinare le prossime mosse delle banche centrali.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. Si abbattono le vendite sull' oro , che scambia a 4.119,9 dollari l'oncia, in forte calo del 3,88%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,31%.



Lo Spread peggiora, toccando i +94 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,58%.



Gli indici

Tra i mercati del Vecchio Continente nulla di fatto per Francoforte , che passa di mano sulla parità, incolore Londra , che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi , che negozia con un +0,01%.



Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,21%, mentre, al contrario, incolore il FTSE Italia All-Share , che archivia la seduta a 54.366 punti, sui livelli della vigilia.



Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,11%); come pure, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,19%).



I migliori e i peggiori

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Amplifon , che registra un progresso del 6,08%.



Ben impostata Moncler , che mostra un incremento del 2,62%.



Tonica ENI che evidenzia un bel vantaggio del 2,03%.



In luce Brunello Cucinelli , con un ampio progresso dell'1,98%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Inwit , che ha terminato le contrattazioni a -2,69%.



In rosso Ferrari , che evidenzia un deciso ribasso del 2,55%.



Spicca la prestazione negativa di Enel , che scende del 2,24%.



Telecom Italia scende dell'1,73%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS (+6,35%), NewPrinces (+5,80%), Maire (+4,38%) e MARR (+3,76%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Danieli , che ha terminato le contrattazioni a -15,40%.



Calo deciso per Banca Ifis , che segna un -6,83%.



Sotto pressione Sesa , con un forte ribasso del 3,23%.



Soffre BFF Bank , che evidenzia una perdita del 3,21%.





Condividi

```