Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.
La situazione di medio periodo del Dow Jones 30 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 51.904,1. Supporto visto a quota 51.285,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 52.523,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)