Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CAD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,25%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6311 e primo supporto individuato a 0,6269. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6353.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)