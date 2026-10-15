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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CAD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,25%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6311 e primo supporto individuato a 0,6269. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6353.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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