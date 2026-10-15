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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,14%)
Ibex 35 inizia gli scambi a 19.203,8 Euro
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15 ottobre 2026 - 09.18
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