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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,14%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 19.203,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,14%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato -0,14%, a quota 19.203,8 in apertura.
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