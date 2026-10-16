Milano
10:43
49.855
+0,93%
Nasdaq
15-ott
29.936
0,00%
Dow Jones
15-ott
52.178
+1,08%
Londra
10:43
10.839
-0,01%
Francoforte
10:43
25.643
+1,03%
Venerdì 16 Ottobre 2026, ore 10.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,44%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,44%
Ibex 35 esordisce a 19.261,4 Euro
In breve
,
Finanza
16 ottobre 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,44%, dopo aver aperto a 19.261,4 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,28%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,47%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,24%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,61%
Argomenti trattati
Borsa
(1409)
·
Madrid
(113)
Titoli e Indici
Ibex 35
+0,85%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,33%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,58%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,44%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,75%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,55%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,14%)
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto