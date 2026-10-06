Milano 17:35
51.261 +0,87%
Nasdaq 22:00
31.224 +0,48%
Dow Jones 22:04
51.521 +0,49%
Londra 17:35
10.542 +0,42%
Francoforte 17:35
25.449 +0,77%

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,49%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 51.521,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,49%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,49% e termina la sessione a 51.521,22 punti.
Condividi
```