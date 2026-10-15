Milano 16:04
49.211 -1,09%
Nasdaq 16:04
29.583 -1,23%
Dow Jones 16:04
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Londra 16:04
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Francoforte 16:04
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,76% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 49.376,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,76% alle 13:00
Milano, in perdita dello 0,76% alle 13:00, tratta in ribasso a 49.376,67 punti.
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