Charles Schwab, ricavi trimestrali record di 7,2 miliardi di dollari e asset clienti a 13,3 trilioni

(Teleborsa) - Charles Schwab , società statunitense che fornisce servizi di intermediazione e consulenza finanziaria, ha registrato un utile netto per il terzo trimestre 2026 pari a 2,9 miliardi di dollari, ovvero un utile per azione di 1,62 dollari. Escludendo 151 milioni di dollari di costi ante imposte legati a operazioni straordinarie, l'utile netto rettificato e l'utile per azione rettificato si sono attestati rispettivamente a 3 miliardi di dollari e 1,69 dollari (con un incremento del 29% rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente).



I ricavi netti trimestrali sono cresciuti del 17% su base annua, raggiungendo la cifra record di 7,2 miliardi di dollari. Il margine di interesse netto è salito, rispetto al trimestre precedente, al 3,04%. Le commissioni per la gestione e l'amministrazione degli attivi sono aumentate del 14% su base annua, attestandosi a 1,9 miliardi di dollari, grazie alla crescita organica dell'azienda e al maggiore utilizzo, da parte degli investitori, delle nostre soluzioni di gestione patrimoniale e degli investimenti.



Il patrimonio totale dei clienti è cresciuto del 15% su base annua, raggiungendo i 13,33 trilioni di dollari.



"Nel corso del terzo trimestre, i clienti hanno aperto 1,2 milioni di nuovi conti di intermediazione e hanno affidato a Schwab 190,4 miliardi di dollari in nuovi attivi netti core, pari a un tasso di crescita annualizzato del 5,8% - ha dichiarato il CEO Rick Wurster - Stiamo introducendo nuove funzionalità e soluzioni, mentre la nostra proposta di valore, leader nel settore, continua a riscuotere successo tra gli investitori e i consulenti finanziari indipendenti (RIA)".



"Il nostro modello di business diversificato, l'attenzione costante nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e una scala operativa ai vertici del settore hanno contribuito a una crescita degli utili del 29% su base annua, raggiungendo il valore record di 1,62 dollari per azione, o 1,69 dollari su base rettificata", ha aggiunto il CFO Mike Verdeschi.

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