Micron, trimestrale e guidance sopra le attese trainate dall'AI

(Teleborsa) - Micron Technology , multinazionale statunitense che produce diverse tipologie di dispositivi a semiconduttore, ha chiuso il quarto trimestre (al 3 settembre 2026) con ricavi pari a 54,23 miliardi di dollari, contro i 41,46 miliardi del trimestre precedente e gli 11,32 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso (oltre i 51,07 miliardi previsti dal consensus LSEG). L'utile netto è stato di 37,70 miliardi di dollari, ovvero 32,87 dollari per azione, mentre l'utile netto rettificato di 38,40 miliardi di dollari, ovvero 33,42 dollari per azione (superando la stima di consensus LSEG di 31,61 dollari per azione). Il flusso di cassa operativo è stato di 43,97 miliardi di dollari, contro i 25,39 miliardi del trimestre precedente e i 5,73 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso



Nell'intero anno fiscale 2026, i ricavi sono stati pari a 133,19 miliardi di dollari, contro i 37,38 miliardi dell'anno precedente; l'utile netto a 84,97 miliardi di dollari, ovvero 74,33 dollari per azione; l'utile netto rettificato di 86,76 miliardi di dollari, ovvero 75,52 dollari per azione.



"Micron ha registrato risultati record per l'anno fiscale 2026 e prevediamo un anno fiscale 2027 ancora più solido - ha dichiarato Sanjay Mehrotra, Presidente e CEO - L'intelligenza artificiale sta evolvendo in Super Intelligence (SI); le nostre memorie potenziano tale intelligenza e la competitività delle piattaforme dei nostri clienti. Stiamo incrementando gli investimenti in tecnologia, prodotti e capacità produttiva per favorire, insieme ai nostri clienti, l'avanzamento della SI; inoltre, i nostri accordi strategici con i clienti rafforzano la fiducia nella solidità delle performance finanziarie di Micron".



Per il primo trimestre dell'anno fiscale in corso, Micron prevede un fatturato di circa 61,5 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato di 38,15 dollari, più o meno 1 dollaro. Gli analisti, secondo il consensus LSEG, avevano previsto un utile di 35,40 dollari per azione a fronte di un fatturato di 57,02 miliardi di dollari.

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