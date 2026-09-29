Jefferies, i record nell'Investment Banking compensano i cali nell'Asset Management

(Teleborsa) - Jefferies , banca di investimento statunitense, ha comunicato che l'utile attribuibile agli azionisti è stato di 260,6 milioni di dollari, pari a 1,08 dollari per azione, nei tre mesi al 31 agosto. Il dato è superiore alle attese degli analisti, che si aspettava 1 dollaro, secondo dati LSEG.



I ricavi netti dell'Investment Banking derivanti dalle attività congiunte di Advisory e Underwriting, pari a 1,30 miliardi di dollari, rappresentano i migliori risultati trimestrali di sempre e segnano un incremento del 20% rispetto al trimestre dell'anno precedente. I ricavi netti del Capital Markets, pari a 802 milioni di dollari, sono aumentati dell'11% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Le commissioni e i ricavi di gestione patrimoniale, unitamente al rendimento degli investimenti pari a 34 milioni di dollari, sono risultati inferiori rispetto al trimestre dell'anno precedente, principalmente a causa della performance più debole di diverse strategie di investimento, tra cui Point Bonita.



"I ricavi netti del terzo trimestre sono stati pari a 2,22 miliardi di dollari, l'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari a 261 milioni di dollari, l'utile diluito per azione ordinaria con diritto di voto a 1,08 dollari e il rendimento del patrimonio netto tangibile rettificato al 13,5% - ha detto il CEO Richard Handler - Tali risultati riflettono performance trimestrali record nelle divisioni Investment Banking ed Equities, compensate da un mercato più contenuto nel segmento Fixed Income e da un contesto più complesso per alcuni fondi della nostra divisione Asset Management".



"I ricavi netti dell'Investment Banking si sono attestati a 1,33 miliardi di dollari, in crescita del 17% rispetto al trimestre dell'anno precedente - ha spiegato - il segmento Advisory ha registrato un trimestre record, con un incremento del 25% su base annua, mentre l'Equity Underwriting è cresciuto del 69%. I risultati sono stati sostenuti da significative opportunità di mercato e da un continuo guadagno di quote di mercato. Proseguiamo nell'espansione della nostra attività di M&A, trainata da un'intensa attività promossa da sponsor finanziari nel corso del trimestre, in particolare nei settori sanitario, industriale ed energetico. Guardiamo con grande ottimismo al resto del 2026 e allo slancio con cui ci avviamo verso il 2027, forti dell'ampiezza e della solidità del nostro attuale portafoglio ordini e della nuova attività commerciale".

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