State Street, ricavi in crescita a doppia cifra e AUM record nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 State Street ha registrato ricavi totali per 4 miliardi di dollari, in crescita del 13% rispetto al pari periodo del 2025, trainati dalla crescita delle commissioni e del margine di interesse (Net Interest Income - NII). Le commissioni sono aumentate dell'11% a 3,14 miliardi, spinte principalmente dai maggiori ricavi derivanti da servizi di amministrazione (servicing), gestione patrimoniale e servizi di negoziazione su cambi, mentre il NII è aumentato del 21% a 864 milioni.



AUC e AUM



Il volume di attività in amministrazione e custodia (AUC/A) per i servizi di investimento è aumentato del 15% a fine trimestre, raggiungendo il livello record di 59,2 trilioni, grazie soprattutto all'andamento dei mercati, ai nuovi affari netti e ai flussi; mentre il patrimonio in gestione (asset under management - AUM) per i servizi di investimento è cresciuto del 16% a fine trimestre, toccando il record di 6,3 trilioni, trainato principalmente dall'andamento dei mercati e dagli afflussi netti.



Capitale e liquidità



Il coefficiente Common Equity Tier 1 (CET 1) a fine trimestre, pari all'11,0%, ha registrato una flessione di 0,3 punti percentuali rispetto al terzo trimestre del 2025, principalmente a causa della continua remunerazione del capitale, dell'aumento delle attività ponderate per il rischio (RWA) e della riduzione delle altre componenti del conto economico complessivo accumulato (AOCI), fattori parzialmente compensati dal capitale generato dagli utili. Il coefficiente CET1 è aumentato di 0,2 punti percentuali rispetto al secondo trimestre del 2026, trainato soprattutto dal capitale generato dagli utili e dalla riduzione delle RWA, elementi parzialmente compensati dalla continua remunerazione del capitale e dalla riduzione dell'AOCI.



Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) a fine trimestre per State Street Corporation si è attestato a circa il 106%.



Nel trimestre in esame, State Street ha restituito agli azionisti ordinari un totale di 651 milioni di dollari di capitale, di cui 400 milioni tramite riacquisto di azioni proprie e 251 milioni (pari a 0,92 dollari per azione) sotto forma di dividendi dichiarati.



Il commento del Presidente e CEO Ron O’Hanley



"La solidità dei risultati del terzo trimestre dimostra il costante slancio e l'esecuzione disciplinata delle nostre attività a livello globale. Abbiamo registrato livelli record trimestrali sia per le commissioni di servicing e gestione che per i volumi di clientela nel segmento cambi (FX), a conferma della forza delle nostre relazioni con i clienti e dell'ampiezza delle nostre competenze. Tali performance hanno determinato il nostro undicesimo trimestre consecutivo di leva operativa positiva su base annua – al netto delle voci significative – portando l'espansione del margine ante-imposte a circa il 35%".



Ha aggiunto: "È importante sottolineare i progressi compiuti nelle nostre iniziative di crescita strategica. Nel terzo trimestre ci siamo aggiudicati il ??primo mandato nell'ambito dei 'Wealth Services' con uno dei più grandi consulenti d'investimento registrati (RIA) degli Stati Uniti. Basandosi su una relazione preesistente con Charles River, questo mandato dimostra l'approccio 'One State Street' in azione: sfruttiamo la nostra base clienti condivisa, le competenze integrate e un modello di copertura unificato per rafforzare le relazioni, espandere il nostro mercato di riferimento e stimolare la crescita futura", ha aggiunto il CEO



"Affrontiamo l'ultimo trimestre dell'anno con un forte slancio, una strategia chiara e fiducia nella nostra capacità di raggiungere gli obiettivi a medio termine, continuando al contempo a creare valore a lungo termine per gli azionisti", ha concluso O’Hanley.







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