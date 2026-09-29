Milano 11:35
52.152 +0,76%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:34
10.716 +0,29%
Francoforte 11:35
25.468 +0,37%

Francoforte: in calo ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo ThyssenKrupp
Ribasso per il produttore di acciaio, che presenta una flessione del 2,80%.
Condividi
```