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Francoforte: andamento negativo per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Evotec
Rosso per la società di ricerca e sviluppo farmaceutico, che sta segnando un calo del 2,51%.
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