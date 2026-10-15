Francoforte: scambi in positivo per CTS Eventim

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo , con una variazione percentuale del 2,15%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CTS Eventim rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' operatore di biglietteria per eventi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 62,07 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 61,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```