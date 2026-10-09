Francoforte: positiva la giornata per CTS Eventim

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,73%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CTS Eventim più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo dell' operatore di biglietteria per eventi ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 58,43 Euro. Primo supporto individuato a 58,03. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 58,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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