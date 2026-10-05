Madrid: rosso per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che presenta una flessione del 3,03% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meliá Hotels International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meliá Hotels International rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Meliá Hotels International mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10,14 Euro. Rischio di discesa fino a 9,79 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```