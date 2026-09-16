Aspi: 3,3 miliardi per manutenzione e ammodernamento tra 2025 e primo semestre 2026

L'ad Arrigo Giana al Remtech Expo di Ferrara: rete rigenerata in collaborazione con Mit e Ansfisa per garantirle altri 60 anni di vita.

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia ha reso noto che tra il 2025 e i primi sei mesi del 2026 sono stati spesi 3,3 miliardi di euro in attività di manutenzione, ammodernamento e potenziamento della rete. Il dato è stato illustrato dall'amministratore delegato Arrigo Giana nel corso della tavola rotonda "Strategie e prospettive future", nell'ambito del Remtech Expo di Ferrara.



Secondo i dati presentati dalla società, il Gruppo Aspi gestisce circa 3.000 chilometri di rete, sui quali transita il 60% del traffico dell'intera rete nazionale a pedaggio, con 2,6 milioni di veicoli al giorno. Il piano di rigenerazione dell'infrastruttura, ha spiegato l'ad, procede in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Ansfisa.



"La rete autostradale è l'asset su cui si è costruita la storia sociale ed economica del nostro Paese. Un ruolo che continua a svolgere ancora a pieno, come dimostrano i numeri: l'80% degli addetti alla manifattura lavora entro 20 km da un casello, il 50% degli italiani a 10 km da uno svincolo, mentre 2,6 milioni di veicoli ogni giorno attraversano la rete di Aspi", ha dichiarato Giana.



"Numeri che indubbiamente mettono in evidenza l'inderogabile necessità di rendere il nostro patrimonio infrastrutturale sempre più performante e quindi più sicuro, sostenibile e resiliente. Stiamo rigenerando la rete in collaborazione con Mit e Ansfisa, lo stiamo facendo per darle altri 60 anni di vita. Un impegno notevole visto il Gruppo Aspi è il più grande operatore del Paese con 3000 km di rete gestita che ospita circa il 60% del traffico dell'intera rete nazionale a pedaggio. Per portare avanti questo grande piano di rigenerazione", ha proseguito l'amministratore delegato, "tra il 2025 e i primi sei mesi del 2026 sono stati spesi 3,3 miliardi di euro per attività di manutenzione, ammodernamento e potenziamento. A questo si aggiunge il grande investimento in innovazione tecnologica, a servizio delle infrastrutture ma soprattutto delle persone, cioè lavoratori e utenti. Il nuovo corso di Autostrade per l'Italia è impegnato sull'esecuzione dei piani di investimento: proseguiremo su questo solco, nel segno delle grandi sfide poste da un contesto e una mobilità in rapida e continua trasformazione".



La società indica quindi nell'esecuzione dei piani di investimento, insieme alla digitalizzazione delle infrastrutture, le due direttrici principali della propria strategia industriale.





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