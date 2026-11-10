Angelini Academy e Luiss insieme per l’avvio di una nuova cattedra che affronta le sfide dell’AI





(Teleborsa) - Sviluppare competenze e strumenti utili all’avanzamento dell’innovazione e a cogliere le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. È l’obiettivo dellapresentata a Roma da“Con questa iniziativa confermiamo la volontà di Angelini Industries di continuare a investire nel lungo periodo sulla conoscenza come leva di innovazione e di crescita. - ha sottolineato, CEO di Angelini Industries - La collaborazione della nostra Academy con Luiss ci permette di costruire un ponte ancora più solido tra ricerca accademica, formazione e bisogni concreti delle organizzazioni, mettendo in dialogo università e impresa e contribuendo a sviluppare nuovi modi di pensare e agire in contesti destinati a essere sempre più complessi. Vogliamo così favorire la crescita di una leadership capace di leggere il cambiamento, orientare le trasformazioni e assumere decisioni consapevoli, coniugando visione strategica, pensiero critico e responsabilità: competenze essenziali per guidare le organizzazioni del futuro”Secondo, Rettore dell’Università Luiss, “il legame storico con il mondo delle imprese e la sinergia con le academy aziendali rappresentano da sempre una cifra distintiva dell’identità della nostra Università. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di annunciare questa collaborazione con Angelini Academy, incentrata su un ambito di ricerca per noi centrale come quello dell’intelligenza artificiale, su cui l’Ateneo sta investendo ingenti risorse e impegno nello sviluppo di una didattica di frontiera. In un contesto economico segnato da profonde trasformazioni, sviluppare questi percorsi virtuosi non significa solo formare profili qualificati pronti ad affrontare le sfide del futuro, ma creare competenze strategiche che costituiscono il vero fattore di competitività per il tessuto industriale e per l’intero sistema Paese”.A fronte di un investimento pari, la società di Angelini Industries dedicata alla corporale education sosterrà un nuovo percorso di ricerca, formazione e divulgazione sull’innovazione strategica. La cattedra in Luiss sarà affidata a Patrick Reinmoeller, esperto in strategia, innovazione e gestione della conoscenza nelle organizzazioni, che da sempre studia come leader e imprese possano affrontare l’incertezza, guidare il cambiamento e generare valore.“Mai prima d’ora, nel corso della storia, la tecnologia aveva trasformato così profondamente sia il modo in cui vengono realizzate le cose, che quello in cui l’intelligenza viene potenziata. - ha spiegato, Angelini Academy Chair in Strategic Innovation, Luiss - Non sappiamo che cosa faranno le persone quando i lavori manifatturieri, le attività intellettuali e persino la creatività artistica saranno svolti in modo efficace, più rapido ed economico da quella che Kissinger e altri hanno definito “intelligenza aliena”. Spetta a noi non tanto trovare un futuro già definito, quanto sperimentare, imparare, adattarci e contribuire a plasmare il futuro dell’intelligenza artificiale. Angelini Industries rappresenta un brillante esempio di impegno a favore della società, con il suo sostegno alla ricerca per favorire un uso consapevole ed efficace dell’intelligenza artificiale e con gli investimenti volti a consentire a generazioni di studenti di management e leader aziendali di acquisire la capacità di governare la superintelligenza. Sono profondamente onorato e grato ad Angelini Industries, all’Università Luiss e ai suoi vertici per aver dato vita alla Angelini Academy Chair in Strategic Innovation e avermi consentito di svolgere attività di ricerca volta a liberare il potenziale dell’intelligenza aliena a supporto di chi prende decisioni”.Secondo il ‘’ del World Economic Forum, entro il 2030 le trasformazioni del mercato del lavoro potrebbero generaree sostituirne 92 milioni, con un saldo netto positivo di 78 milioni. Nello stesso arco temporale, il 39% delle competenze fondamentali richieste ai lavoratori è destinato a cambiare. Il programma di ricerca della Angelini Academy Chair in Strategic Innovation approfondirà, infatti, il rapporto tra innovazione strategica, produzione e condivisione della conoscenza e apprendimento nell’era dell’intelligenza artificiale. Al centro lo studio di come le trasformazioni tecnologiche modifichino i processi attraverso i quali persone e organizzazioni sviluppano competenze, affrontano l’incertezza e prendono decisioni. La Chair intende contribuire alla comprensione dei meccanismi che favoriscono l’apprendimento e l’innovazione in contesti complessi.