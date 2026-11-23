USA, Fed Chicago: peggiora l'attività economica a ottobre

Indice CFNAI peggiora a -0,06 punti

(Teleborsa) - Giungono segnali negativi per la crescita dell'attività economica americana. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è pari a -0,06 punti a ottobre rispetto ai +0,05 punti di settembre (rivisto da un preliminare di +0,07). Le stime degli analisti erano per una salita fino a 0.,20 punti.



L'indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale.

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