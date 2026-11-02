Comunicazione finanziaria, dalle operazioni straordinarie ai cambi di governance: il libro di Ivan Dompé

in edicola dal 5 novembre e in libreria dal 6 novembre

(Teleborsa) - Il ruolo della comunicazione finanziaria nella fiducia dei mercati e nella reputazione delle imprese è al centro di "Oltre i numeri. Dentro la comunicazione finanziaria: regole, strategie e vita d’azienda", il libro di Ivan Dompé, in edicola dal 5 novembre e in libreria dal 6 novembre 2026. Il volume, con la prefazione di Paolo Boccardelli, rettore dell’Università Luiss Guido Carli, intreccia analisi normativa, strumenti operativi e casi aziendali.



Dalle operazioni straordinarie alle crisi e ai cambi di governance, Dompé ripercorre vicende del capitalismo italiano, tra cui i casi Pirelli, Prysmian, Del Vecchio-Generali e Telecom Italia. Il libro approfondisce la gestione delle informazioni privilegiate, il Regolamento Consob e la Market Abuse Regulation, la costruzione dei piani di comunicazione e la misurazione dei risultati. Spazio anche alle sfide dell’intelligenza artificiale e dei deepfake e ai temi ESG, con attenzione ai rischi del greenwashing.



Chief Communication Officer di Acea e Adjunct Professor della Luiss Business School, Dompé ha ricoperto incarichi nella comunicazione di Telecom Italia/Tim, Terna, Luxottica, Edison e Pirelli ed è stato portavoce di Leonardo Del Vecchio. Il volume è rivolto ai professionisti della comunicazione, a chi si prepara a entrare nel settore e ai lettori interessati all’attualità economica.

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